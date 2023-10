OLIVER NÄÄS, ELISE ALTROFF ⟩ Kes maksab kohtus väntsutatu vaeva?

McPHOTO via www.imago-images.de

See nädal on olnud kriminaalmenetluste valdkonnas tormiline. Tähelepanu on pälvinud mitmed täielikult õigeksmõistvad otsused suurtes ja olulistes kohtuasjades, kulunud refräänina kõlavad selle vahele arutelud Tallinna Sadama kohtuasja menetlemise tempost. Kas ja kuidas peaksid kohtud õigeksmõistmise korral mõistma kompensatsiooni, kirjutavad advokaadibüroo LEXTAL advokaadid Oliver Nääs ja Elise Altroff.