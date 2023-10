SVEN SOOMUSTE ⟩ Leedu nihkub meist vaikselt kaugemale

Areng. See on miski, mille nimel elavad ja pingutavad Eestis sajad ja tuhanded inimesed. See on soov olla täna parem, targem, efektiivsem ja produktiivsem kui eile. Areng - see on miski, mis annab elule mõtte ja veelgi olulisem – lootuse, et tulevik on helge(m).