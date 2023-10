Tiit Tammaru ⟩ Ukraina keeruline väljakutse: kuidas saada tagasi oma maa ja inimesed?

Ukraina põgenikud reisilaeval Isabelle, kus kokku on kohti enam kui 2000 inimesele.

Möödas on enam kui 600 päeva Venemaa sõjalisest sissetungist Ukrainasse. Selle tulemuseks on suurim Teise maailmasõja järgne põgenikevool peamiselt Euroopa riikidesse. Iga sõda venitav päev süvendab nii põgenike, vastuvõtvate riikide kui ka Ukraina ees seisvaid dilemmasid. Vastuvõtvate riikide ja põgenike jaoks on põhiküsimus: kuivõrd tugevalt lõimuda ja siduda elu uue kodumaaga, kirjutab akadeemik, TÜ linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru.