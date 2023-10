RAINER SAKS ⟩ Venemaa eilsed kaotused olid kolossaalsed

Surma sai üle 1300 sõduri ning kaotati 55 tanki ja üle 100 soomusmasina. Kõik kokku teeb see juba umbes brigaadi jagu vägesid päevas ning sellisel kujul pealetungi jätka ei ole pikalt võimalik.

Eile hakkasid meedias levima esimesed tõsised spekulatsioonid, et USA administratsioon plaanib Ukrainale mõeldud 155 mm mürske suunata hoopis Iisraelile. Jääb hämaraks, millel need kuuldused tegelikult põhinevad, aga selliste infobittide kiire levik on igati ootuspärane. USA Kongressis jätkuv sisepoliitiline segadus ei tule USA suutlikkusele olukorda hallata sugugi kasuks ning motiveerib nii sõjalisi rünnakuid USA vastu, kui ärgitab korraldama infooperatsioone. Presidendi esinemine üritab luua kindlamat joont, aga sellele peaks kiiresti järgnema resoluutne tegutsemine.