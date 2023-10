AK FOOKUS ⟩ Ilmar Raag: lubasin Ukraina sõduritele, et kasutan neid ausaid kaadreid aasta pärast

Ma vastaksin: nii ja naa, igal asjal on kaks külge. Ukraina ametlikus infopoliitikas näen ma teatavat skisofreeniat, mis tuleb sellest, et sõda venib ning nad saavad aru, et see tegelikult kogu aeg muutub ja nad ei saa teha sama kommunikatsiooni, mida nad on teinud sõja algusest saadik. Osalt on see seotud sellega, et inimesed väsivad, kaotusi on palju.