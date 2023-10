JUHTKIRI ⟩ Teeme ise laskemoona!

Ukrainal on kulunud iga kuu umbes 60 000 – 210 000 suurtükimürsku. Venemaa on kulutanud mitu korda rohkem, iga kuu 600 000 – 1,8 miljonit mürsku. Kulu erinevus on tulenenud peamiselt moona kättesaadavusest sõja eri faasides.

Ja need on üksnes mürsud. Tarvis läheb veel mitmesugust laskemoona, mille kulu on samuti meeletu nagu positsioonisõjale kohane. Kummalgi poolel on hakanud moona nappima. NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles sõja esimese aastapäeva eel: «Ukraina praegune laskemoonakulu on mitu korda suurem kui meie praegune tootmistase. See paneb meie kaitsetööstused pingeolukorda.»

NATO liitlaste laod on hakanud muret tekitavalt tühjenema. Olukorda on veelgi pingestanud Hamasi-Iisraeli konflikt, sest moona kulub sealgi. Kuid Iisraelil ja Ukrainal on üks erinevus. Iisraeli vägagi kõrgtehnoloogiline kaitsetööstus toodab ise laskemoona peaaegu kõigile oma torudele.

Eestilgi on aeg luua endale täpselt selline võimekus. Tänane Postimees kirjutabki kaitseministeeriumi plaanist luua Eestisse laskemoona tootmiseks mõeldud kaitsetööstuspark. See võiks tööd alustada 2–2,5 aasta pärast ning seal võiks toota moona padrunitest kuni suurtükimürskudeni. Võimalikke asukohtadena vaadeldakse viit omavalitsust: Lääne-Harju, Rakvere, Viru-Nigula ja Lüganuse valda ning Pärnu linna (meenutame lugejatele, et pärast omavalitsusreformi on Pärnu linna koosseisus palju metsa- ja põllumaad).

Eesti peab olema võimeline varustama oma kaitseväe torusid kõige elementaarsema kohapeal toodetud moonaga.