Jüri Kuuskemaa ⟩ Usaldamatus Toompea ja all-linna vahel on säilinud tänini

Senini oli see kõige ohtlikum liiklustee Tallinnas. Munakividega sillutatud kitsas kaldtee oli eriti ebamugav vihma, lume ja jääga, mil kaubakoormatega vankrid tikkusid libisema ja Toomkooli tõttavad poisid komistama ja varbaid märjutama. Kõige hullem oli see, et Pika jala linnapoolsel serval takistas allakukkumist vaid põgus puidust palissaad. Tuli ette, et hobused koos vankritega plärtsatasid sellest läbi, kukkudes sodiks Rataskaevu tänava äärsete majade õuedes.