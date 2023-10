MART LAAR ⟩ Vabastage peaminister ametist ja saatke ta kusagile välismaale

Kas pole fenomenaalselt vahva, et keegi nii tark ja õilis, nagu Siim Kallas, teab täpselt, mida sa mõtled. Ja on valmis seda teistelegi ütlema. Endal polegi vaja enam midagi teha. Vähe sellest: ta teab ka, mida Urmas Reinsalu, Alar Karis või keegi kolmas mõtleb. Ta teab isegi, millised ettepanekud on populistlikud ja millised ei ole seda mitte.