Venemaa ametlik-riiklikku ja avalikku sõnakasutusse on tulnud uus mõiste – erioperatsioon –, mis lahtiseletatult tähendab tapmist, piinamist ja vägistamist vennatapusõjas iseseisva võõra riigi territooriumil.

See «erioperatsioon» on vabastanud oma illusoor-naiivsest mõtlemistavast need lääneilma lihtsameelsed koduanalüütikud, kes ei osanud tänase Venemaa võimukandjaid seostada Lenini, Stalini, Dzeržinski, Molotovi, Ježovi, Ždanovi jt nimedega, või siis ajaloolist õigustust otsides sellele, mis pandi toime Katõnis 1940, Budapestis 1956, Prahas 1968, Baltimaades 1941 ja 1949.