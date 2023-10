Jälgides teravalt kõike kavandatava automaksuga seonduvat, tuleb nentida, et üks asjaolu, mis peaks kindlasti automaksu teemal olema arvesse võetud, on konkreetse auto läbisõit aastas. Kaine mõistus ei lepi sellega, et automaks ei arvesta konkreetse sõiduki läbisõitu mingi perioodi jooksul. Auto läbisõit on ju peamine indikaator nii õhukeskkonna saaste, fossiilkütuste kasutamise, teedele langeva koormuse kui ka kõige muu autole kuluva ressursi suhtes.