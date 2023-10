Tiina Tambaum ⟩ Õppimiskeeld alates 75. eluaastast

Rahvaülikool pakkus koolitust «Nutiseadme kasutamine algajale». Meida (75+) tundis, et sellist asja on ta ammu oodanud, ja pani end õhinal kirja. Varsti sai naine koolitussekretärilt vastuse: «Tegemist on tasuta koolitusega, mille sihtgrupiks on täiskasvanud vanuses 18–74 aastat. Teie olete vanusepiirist üle ja kahjuks kohe Teid koolitusele võtta ei saa. Lisan Teid ootenimekirja.»

Meida on üllatusest tumm. Ta on käinud loengutel, kus on räägitud, et pelgalt vanusega õppimisvõime ei vähene. Miks nad teda siis õppima ei võta? Tema kooliajal ju neid oskusi ei jagatud! Meida on juhatuse liige südamehaigete MTÜs, kuhu kuulub üle saja inimese. Ta on MTÜ liikmete eest seisnud enam kui kümme aastat. Koolitussekretäri kiri toob Meidale pähe taandumismõtted. Kas ta peaks MTÜ juhtimise noorematele üle andma? Kuigi nooremaid, kes niimoodi rahata huvikaitsega rahmeldaks, Meida silmapiiril ka justkui ei näe.