Üleminek eestikeelsele õppele saab Tallinnas toimuma, selleks panustatakse ja on ette valmistatud sisuline tegevuskava. Eesti kodukeelega lapsi vene õppekeelega koolidesse ei sunnita. Need on faktid. Faktid pole head lugu muidugi kunagi rikkunud ega poliitikut kommenteerimast tagasi hoidnud.