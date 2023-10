USA kultuuriimperialismist on räägitud aastakümneid ja seda on uuritud. Sama vaatenurka on vaja ka Venemaa kultuurilise mõjutamise analüüsimisel, seda enam, et Moskval on jälle õnnestunud ennast portreteerida kolonialismi vastu võitlejana Aafrika mandril.