LAVLY PERLING ⟩ Võitlus korruptsiooniga on peatunud – see on tõsine oht

Korruptsioonivastase võitluse peatumisel on tõsised tagajärjed ja see pole pelgalt viletsam koht korruptsioonitajumise indeksi tabelis. Selle tagajärg on õigussüsteemi usaldusväärsuse vähenemine, mis omakorda toob kaasa inimeste usaldusmäära ja investeeringute vähenemise, sest teatakse, et selle süsteemi peale ei saa loota.