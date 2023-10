Haridus- ja ka teistele asutustele tehtud pommiähvardused ongi politsei hinnangul vaid ähvardused. Siiski piisavad, et õpilased koju saata. Pildil Tartu rakendusliku kolledži õpilased.

Eelmisel nädalal said mitu Eesti haridusharidust pommiähvarduse. Sarnased juhtumid leidsid aset ka Lätis ja Leedus. See on tekitanud täiesti uue olukorra. Mida tuleks meie siseturvalisuses ennetavalt muuta?