JUHTKIRI ⟩ Prokuratuuri kumm on tühi

Mõningaid järeldusi võib siiski teha. Esimene järeldus on olemuslikult loogiline. Kui tegemist on olnud poliitiliselt kallutatud protsessiga, nagu on väitnud mõned poliitikud, siis sellele vaatamata on meie kohtud «tellimusest» sõltumatud. Vähemalt antud juhul on seda tõestanud Harju maakohus.

Kuid ainuüksi tõenäosusteooriat silmas pidades (et kõik lahendid ei saa olla ühesuguse tulemusega) torkab silma, et nn. poliitilistes protsessides pole prokuratuuril viimasel aastakümnel olnud suurt edu ning üksteise järel on laekunud õigeksmõistvad otsused. See tähendab, et prokuratuuril on põhjust sisekaemuseks. Ilmselt tuleks tõendeid paremini koguda ja kogutut tuleks paremini kaaluda. Lisame siia endise peaprokuröri Lavly Perlingu väljaöeldu, et prokuratuuri ei juhita ja et Eestis puudub korralik karistusseadustik. Perling ütles seda Tallinna sadama kohtuprotsessi pretsedenditu venimise kohta prokuratuuri süül. Meenutame, et see kriminaalasi algas juba 2015. aasta suvel. Nii kaua ei peaks kohtuasi nüüd ka aega võtma.