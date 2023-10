Suures plaanis on jutt õige. Kui on soov vähendada liiklussurmade arvu, tulebki tegutseda, midagi ette võtta. Ainult et esiteks pole mõtet asjaga üle pingutada ning teiseks tuleb paratamatult vastata küsimustele, kas need meetmed aitavad eesmärki saavutada ja kas riik on teinud kõik, et surmade arv ka liiklusseaduse praeguse versiooni korral väheneks. Erakond, kuhu Pere kuulub, on sel sajandil saanud enamiku ajast võimu teostada, nii et ta peaks koduparteist vastuseid saama küll.