LAURI VAHTRE ⟩ Kurjusele tuleb vastu hakata

Kui vähegi erapooletult uurida Palestiina araablaste ja juutide vaenu ajalugu, võib teha ilmselt kaks järeldust. Esiteks, igal lool on alati eellugu, ja selle vaenu eellugude eellugude eellood viivad meid peaaegu et veeuputuse eelsesse aega, nii et otsustada, «kuidas see üldse algas?» on peaaegu võimatu.