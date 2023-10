Rait Kuuse ⟩ Olukorrast meie vanglates

Mis seal salata – värskes riigikontrolli auditi aruandes kirjeldatu näitab, et Eesti senised sammud vanglasse sattunud õigusrikkujatega tegelemisel on tehtud õiges suunas. Hea meel on saada kinnitust, et vanglateenistuse hiljuti seatud strateegilised eesmärgid ja arenguplaanid sarnanevad riigikontrolli soovitustega üsna palju. Kuid on oluline, et kui me oleme jõudnud punkti, kus paljud edukad reformid ja pikaajalised otsused on viimaks näitamas tulemusi, ei lõhuks me saavutatut ise kiiresti ära.