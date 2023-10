MARIS LAURI ⟩ Riigieelarve peaks mõõtma vajalikke asju

Mina julgen väita – nüüd juba kolmandas riigikogu koosseisus eelarve eelnõusid põhjalikult lugenuna –, et etteheidetel on olnud alust (olen neid isegi teinud), kuid seekord on eelnõu loetavus varasematest parem. Vigu paistab olevat vähem.

Lisades on mitu väga olulist tabelit, sealjuures ürpis detailsed. Lisaks on võimalik kasutada elektroonset ligipääsu detailsemale infole. Avalikkuse jaoks on olemas rahandusministeeriumi kodulehel nii lihtsam kui ka detailsem ülevaade eelarvest. Nii et paranemine on olnud päris märkimisväärne.