JUHTKIRI ⟩ Kõlvarti kaval käik

Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile on tulnud «geniaalne» idee suunata järgmisel aastal venekeelsete koolide esimestesse klassidesse ka eestikeelsetest peredest pärit lapsi, sest kõik kokku on ju nüüd üks eestikeelne kool. Eestikeelsetele peredele kindlasti ei meeldi mõte, et omavalitsus hakkab nende lapsi suruma vene koolidesse. Võib ette kujutada, kuidas õpiksid aabitsatähti üksikud eesti lapsed vene koolis. Lisaks peavad vene koolid üleminekufaasis lähtuma just vene emakeelega õpilaste vajadustest.