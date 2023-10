MART LAAR ⟩ Rahvusvaheline mees

Tean, et nii on kutsutud ka president Lennart Merit, kuid see nimetus sobib nii hästi äsja meie keskelt lahkunud president Martti Ahtisaarele, et ei tahaks sellest tema puhul loobuda. Pole ime, et nad Lennartiga niivõrd hästi läbi said, meenutab kahekordne Eesti peaminister Mart Laar.