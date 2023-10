EERIK-NIILES KROSS ⟩ Veealuse taristu lõhkumisel kordub sama muster. Miks ei nimetata süüdlast?

Seesama Akadeemik Petrov on takseerinud veealuseid kaableid ka Briti ja Hollandi rannikul. Veebruaris teatas Hollandi sõjaväeluure, et paar nädalat pärast Nord Streami plahvatusi pukseerisid nad Hollandi vetest välja Vene laeva, mis siksakitas Inglismaa ja Hollandi vaheliste kaablite ümbruses Põhjameres. Hollandlased teatasid, et «Venemaa on salaja kaardistamas veealuseid interneti-, gaasi- ja elektriühendusi ning viib läbi tegevusi, mis viitavad katkestmise ja sabotaaži ettevalmistamisele».