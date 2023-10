JUHTKIRI ⟩ Poola võimupööre lahendab Eesti välispoliitilise dilemma

Eesti ja Poola suhted on olnud head. 2015. aastal tegi president Duda oma esimese välisvisiidi Eestisse. Tallinn on hoidunud Varssavit kritiseerimast ega ole soovinud sekkuda Varssavi-Brüsseli tülisse – Poola on siinse piirkonna suurim sõjaline jõud ning pealegi usuvad mitmed Eesti poliitikud, et Poola saab ainsana Euroopa suurriikidest aru meie kogemustest Nõukogude okupatsiooni all. Samas on Eesti pidanud oluliseks häid suhteid Euroopa Liidu ja Saksamaaga. Eriti tõusis heade suhete olulisus Berliiniga pärast Brexitit. Sestap on Eesti olnud ebamugavas positsioonis – ei taheta tülli minna ei Varssavi ega Berliiniga.