KAIDO PIHLAKAS ⟩ Sekeldused Eesti piiriga

Meie majandus on sattunud langusesse, mis on tinginud kulude kokkuhoiu režiimi. Samas on alanud Lõuna-Euroopasse ulatuslik ebaseaduslik sisseränne nagu 2015. aastal ning sellest tingitud surve Poola, Leedu ja ka Läti piiril. Kuid kõige selle taustal ei või Eesti lubada kokkuhoidu idapiiri kiirel väljaehitamisel, mis on seni olnud lubamatult aeglane võrreldes Leedus ja Poolas realiseerituga (vt Postimees, 19.07.23 «Meie piir Venemaaga on auklik ja anekdootlik»).