IMBI PAJU ⟩ Ahtisaari siiski toetas Eestit

Kui Soome poliitika grand old man Max Jakobson kirjutas, et Eesti jt Baltimaad peaksid liituma NATOga ja Euroopa Liiduga, siis pälvis see 1990. aastatel ka teistsugust, negatiivset vastukaja. Soome tollane peaminister Paavo Lipponen leidis, et «vanad abistavad aadud» annavad baltlastele ja eestlastele meelevaldset nõu.