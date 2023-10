PRIIT HUMAL ⟩ Veel on õige aeg investeeringuteks laenata

Globaalsed ja kohalikud majanduskriisid on sageli toonud esile sisemised nõrkused ja esitanud väljakutseid. Valitused peavad muutustega hakkama saama, et mitte ainult ellu jääda, vaid hoida riigi majandust ka konkurentsis. Paraku on meie eelarvepoliitika üle peetav debatt jäänud «tasakaalus eelarve» mantra tasemele. Kärpimise valusat hinnasilti valitsus avalikkusega ei jaga.