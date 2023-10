ERKKI BAHOVSKI ⟩ Soome leinab. Eesti suhe Ahtisaariga oli keerulisem

Meie seast lahkunud Soome president Martti Ahtisaari (president aastail 1994 – 2000) meenutab oma mälestustes, kuidas ameeriklased lähenesid just talle kui rahuvahendajale, et jõuda rahuni Serbias. Oli ju NATO alustanud 1999. aasta kevadel pommitamiskampaaniat Serbia vastu, kuid Serbia toonane president Slobodan Milošević ei kippunud just väga alla andma. Õigupoolest oleks pidanud rahu vahendama toonane Euroopa Liidu eesistuja Saksamaa, aga et Teisest maailmasõjast oli endisel Jugoslaavial Saksamaast halvad mälestused, tuli leida keegi neutraalsem. Selleks osutuski Ahtisaari.