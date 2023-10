ENE KALLAS ⟩ Kas eestikeelsuse rong on lõplikult läinud?

Kui taas kord kõik ausalt ära rääkida, siis mu väike paskvill eesti ja vene keele teemadel äratas natuke tähelepanu. Nimelt võttis ühendust pealinna kolinud kunagine kolleeg ja rääkis loo sellest, kuidas Tallinna koolides on tekkinud olukord, kus vene lapsed, kes on pandud eesti kooli, ei saa seal lihtsalt hakkama. Jäävad istuma. Sest õpetajad ei oska vene keelt. Olgu peale, see on igati normaalne, et eesti koolis õpetab eesti keelt kõnelev õpetaja. Mis aga ei ole normaalne, on see, et laps, kelle emakeel on vene keel, ei saa haridust, sest ei oska keelt.