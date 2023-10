Raul Eamets ⟩ Majandust on võimalik laenamisega edendada

Mis juhtub, kui riik kaotab maksevõime? Kas riik müüakse maha ja ilmuvad uued omanikud? Euroopas midagi säärast ei juhtu. Probleemid tekivad hoopis pankadel, kes on riigile laenu andnud. Kreeka riigi kõige suuremad võlausaldajad olid Prantsuse ja Saksamaa kommertspangad. Kes tõttasid esimestena appi? Prantsusmaa ja Saksamaa. Need riigid panustasid kõige rohkem Kreeka abistamise fondidesse, et päästa oma riikide kommertspankasid. Täpsemalt, päästeti seal olevaid pensionifonde ja hoiuseid, mis kuulusid nende riikide kodanikele (valijatele).