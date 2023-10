Juhtkiri ⟩ Balti koostöö – lõpuks ometi

Postimehele antud intervjuus räägib aga Läti välisminister Krišjānis Kariņš, et välispoliitilises liinis peaksid Baltimaad tegema koostööd ka hoopis teisel suunal. Kui kogu maailma silmad on suunatud Iisraelile, siis on maailma esiuudiste seast vähemalt ajutiselt kadunud meile märksa lähem relvakonflikt, Venemaa agressioon Ukrainas. Kariņši hinnangul peaks Baltimaad üheskoos hoolitsema sellepärast, et toetus Ukrainale püsiks.