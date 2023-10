Inimesed liiguvad, st vahetavad töökohti, koostööpartnereid ja erialasid. Samamoodi on spordivaldkonnas. Kui treenerit üks spordiklubi enam ei kõneta, on täiesti loomulik liikuda teise. Selles pole midagi üllatavat, uut ega taunimisväärset. Samas on igasugune muutus emotsionaalne ja lahkujale endale erakordne sündmus elus.