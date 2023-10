RIINA SOLMAN ⟩ Puuetega inimeste eest hoolitsemine on ühiskondliku turvatunde küsimus

Viimastel kuude eelarveläbirääkimiste taustal on palju räägitud hooldusreformist, kuid ebaõiglaselt vähe on kõneletud sellest, kuidas tulevad toime pered ja lähedased, kes peavad hooldama kogu elu oma sügava puudega pereliiget kodustes tingimustes. Pole kahtlustki, et Eestis on kõige raskemas olukorras need inimesed, kelle lähedane on raske puudega ning vajab ööpäevaringselt tuge ja hoolt.