Toomas Alatalu ⟩ President Reagan teadis, mida Lähis-Idas teha

Eelmisel laupäeval sündis järjekordselt hirmsat Palestiinas, kui toimus end islami vastupanuliikumiseks tituleeriva Hamasi suurrünnak Iisraeli territooriumile, millele mõistagi vastati ja hukkunute koguarv ületas kiiresti 3000 piiri. Praeguseks on pidevalt eskaleerunud vastasseis eriti hirmuäratavas punktis, sest ohjad haaranud Iisrael on lisaks lakkamatule tulistamisele välja lülitanud elektri, blokeerib toiduainete kohalevedu 2,3 miljonile inimesele ja nõuab neist miljonilt veel kohest kodudest lahkumist. Seda kõike on tehtud enam kui saja pantvangi võetud oma kodaniku vabastamise nimel, mis tahes-tahtmatult tõstatab küsimuse proportsioonidest