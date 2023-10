Rainer Saks ⟩ Venemaale kindlasti sobib, et neid peetakse gaasitoru lõhkujaks

Jordaanias üritas rühm meeleavaldusel osalejaid tungida Jordani läänekaldale, aga Jordaania politsei takistas tee ja hajutas väljaastumise. Liibanonis, Beirutis toimunud Hezbollah meeleavaldusel teatas liikumise asejuht, et Hezbollah on valmis Iisraeli ründama ja teeb seda, kui õige aeg kätte jõuab. Nende ajaarvamine kulgeb kindlasti hoopis teistsuguses tempos kui Hamasil.

Gazast korraldati mitmeid raketirünnakuid, kuid Iisrael suutis need maha suruda. Iisrael avaldab survet Gaza elanikele lahkuda sektori lõunapoolsesse ossa, mis kindlasti ei ole sellisel kujul teostatav. Tegemist on pigem psühholoogilise surve avaldamisega, et valmistada rahvusvahelist kogukonda ette Iisraeli maavägede sissetungiks. Reaktsioonid kindlasti saavad olema väga kriitilised. Ka Venemaa president isiklikult asus teravalt kritiseerima Iisraeli kavasid maismaaoperatsiooni läbiviimisel ja võrdles neid Natsi-Saksamaa tegemistega II maailmasõjas. Iisraeli peaministri eelmiste aastate poliitika on ka Venemaa suunal täiesti läbi kukkunud.