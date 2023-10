Andres Põder ⟩ Ehk tuleks patriarh Kirilli eest rohkemgi palvetada

Lapsed armastavad sõjamänge. Keegi peab kehastama vaenlast, muidugi sümboolselt, kasvõi vastu tahtmist. Täiskasvanute maailmas saab pärissõjast kiiresti kultuurisõdade ja tühistamiskultuuri püssirohi. Kui tõelist vaenlast pole käepärast, kõlbavad ka sümbolid – ükskõik kui tinglikud. Muidugi võivad ka monumendid, pildid, sõnad või muusika osutuda relvaks. Nendega võitlemine nõuab aga suurt asjatundlikkust ja taktitunnet, et mitte omadele jalga tulistada.

Keerukas teema on kindlasti informatsiooni vaba leviku piiramine, mida sel puhul enamasti valeinfoks nimetatakse ja mis eeldab kellelegi tõemonopoli omistamist. Poleemikat on tekitanud ka katsed tühistada poliitilistel põhjustel mõnd meie tuntud muusikut, sportlast või poliitikut. Siia liitub ka kavandatav vaenukõne seadus, mille juriidiline mõjuala on sisuliselt määramatu ning milles paljud näevad märke tsensuuri ja vaikiva ajastu saabumisest.