Erkki Koort ⟩ Vene laevad katkestavad ühendusi ja viies kolonn tõstab pead

Sellel nädalal toimunud sündmustel – kaabli ja toru purunemine Soome lahe põhjas ning ähvarduskirjad koolidele – on hübriidrünnakute tunnuseid. Väga vara on öelda, kas need on seotud, kuid esialgu ei tasu seda ka välistada. Tõsiselt tuleb aga suhtuda õppetundidesse kindlasti.

Kas toru vastane rünnak on suurim oht, nagu kirjeldas olukorda peaminister Kaja Kallas? Kõik asjaomased on lisanud, et veealuse taristu lauskaitsmine ei ole võimalik ning seda ei tule ka tulevikus. Kaitseminister Hanno Pevkur on veel lisanud, et vee alla tara ja püssimeest erinevalt maismaast ei pane. See on täiesti tõsi, kuid tasub meenutada, et toru on joonobjekt ning tegelikult ei ole võimalik panna gaasitorude kõrvale lausvalvet ka maismaal. Lisaks ei ole me riigina suutnud kaheksa aasta jooksul ehitada välja joonobjekti nimega riigipiir.