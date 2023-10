MAREK TAMM ⟩ Eesti humanitaarteadlased, ühinegem!

Humanitaarteadused on Eesti teadusmaastiku üks kõige rahvarohkemaid ja mitmekülgsemaid valdkondi. Valdkonna areng on viimastel aastatel olnud märkimisväärselt kiire, seda püsivale vaegrahastusele vaatamata, ja rahvusvahelist silmapaistvustki on kogunenud aina rohkem.

Siiani on aga Eesti humanitaaridel puudunud foorum ühiseks aruteluks ja kriitiliseks enesevaatluseks. Kummati on eestikeelne humanitaarteaduslik diskussioon väga oluline, seda nii teadlaskonnale endale kui ka kogu ühiskonnale, sest kutsumuselt on humanitaaria ennekõike tagasisideteadus, mille üks missioone on tagada kultuurile enesemõistmise võime.