Möödunud laupäeval, kui Iisraelis oli sabat ning lisaks tähistati usupühasid Shemini Atzeret ja Simchat Torah, ründas sunniidi islamistlik terroristlik ja äärmuslik Hamas alatult Gaza sektoriga piirnevaid juudi riigi alasid, teiste seas paljusid tsiviilisikuid. Ei tundu juhuslik kokkulangevus, et Hamas valis ründamiseks just need pühad ja samal ajal 50 aastat tagasi oli Yom Kippuri sõda (6. oktoobril 1973), kui Iisraeli ründasid mitmed Araabia riigid, nende seas Egiptus ja Süüria.