JUHTKIRI ⟩ Esmakordne pommiterror

Seda enam on oluline, et politsei avalikustab peale uurimist selle tulemused. Me peame teada saama, kes ja kuskohast need sõnumid saatis. Kõige mõjusam on vastane, keda me ei näe ega tunne. Meie politseil on piisavalt oskusi, et tulemusteni jõuda – olgu need siis millised tahes –, ning loodetavasti on meie siseturvalisuse eest vastutavatel poliitikutel piisavalt otsustuskindlust, et rahvast tulemustest teavitada.