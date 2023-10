Hiljuti võis uudistest lugeda, et poevarguste arv Eestis on võrreldes mullusega seitsmekordistunud. Sealjuures ei varastata praegu mitte niivõrd alkoholi, kui just olmekaupu ja toitu. See edastab selge signaali, et osa Eesti elanikkonnast on jõudnud meeleheitlikkusse olukorda: raha ei ole, kuid sööma peab. Sellega, et sööma peab, suudab kindlasti suhestuda üks valimiste eel uutmoodi poliitikat lubanud Eesti 200 poliitik, kes esitas riigikogule mõne aja eest kinnimaksmiseks luuletusena kõlava restoraniarve: «Džinntoonik. Veiseburger. Angersäga šašlõkk. Õunakook. Grillitud juust. Plangulõhe.»