Olgu koalitsioon aus ja tunnistagu, et vahepeal kahekordistunud automaksu plaani on ennekõike vaja selleks, et siluda energiapoliitikast tulenevat, juba kuus kvartalit kestvast majanduslangusest tekkivat eelarvetulude vähenemist ning leida raha maksuküüru kaotamiseks.