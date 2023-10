Ukraina sõjaväeluure tunnistas, et Venemaa on oluliselt tugevdanud oma piiride kaitset ning lahingoperatsioonide ja reidide läbi viimine on nüüd palju keerulisem. Ukraina annab Venemaale otsesõnu teada, et kui nad viivad oma üksuseid Ukraina piiridelt sõtta Donbassis, siis tulevad uued rünnakud Venemaa territooriumile.