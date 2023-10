IRJA LUTSAR ⟩ Uue Tallinna haigla jaoks ei ole meil ei personali, tehnikat ega haigeid

Eelnõud esitades mainis Keskerakonna fraktsiooni juht Tanel Kiik, et see on sajandi ehitus, mille kogumaksumuseks on planeeritud umbes 500 miljonit eurot. Samuti mainis ta, et Tallinna haiglast saavad kasu lisaks Tallinna elanikele kogu Eesti elanikud, nimetades oma kõnes eraldi näiteks Tallinnast umbes 200 km kaugusel asuvat Põlvat. See jättis saalis olijatele mulje, et ehitatakse siiski kolmandat kõrgema etapi haiglat.