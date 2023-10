Automaksu ümber on piisavalt suminat, sest see ju puudutab peaaegu kõiki. Kuid koomiline, pigem küll tragikoomiline on selle maksu põhjendamise protseduur. On ju algusest peale selge, et automaksu põhiline eesmärk on saada lisaraha riigieelarvesse, kirjutab Tallinna Ülikooli õppejõud Avo-Rein Tereping (Isamaa).