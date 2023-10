JÜRI TOOMEPUU ⟩ Hamasi rünnak oli Iisraeli ja USA luureagentuuride krahh

Niihästi Iisraeli kui ka USA valitsused ja luureagentuurid on šokis, et Gazat kontrolliva islamiliikumise suureulatuslik sõjaline ettevalmistus ning relvastuse ja relvajõudude kogunemine jäi neile märkamata. Selge on see, et ebaõnnestumised toimusid niihästi luureandmete kogumisel kui ka nende hindamisel ning tõlgendamisel.