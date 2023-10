Mihkel Nestor ⟩ Miks uskuda Eesti majanduse edusse?

Inimeste tarbijakindlus on sama madal kui 2009. aasta majanduskriisi kõige nukramas punktis, mistõttu on jaekaubanduses müügimahud mullusega võrreldes kümnendiku võrra madalamad. Eesti suurima majandussektori, töötleva tööstuse tootmismahud on langenud tänaseks aga tasemele, kus need olid viimati viis aastat tagasi. Uute tellimuste nappus taastumist lähiajal ei ennusta. See kõik on pannud kriitikud küsima, kas Eesti majanduse edulugu on lõppenud ja meid ootab nüüd ees igavene stagnatsioon. Ent sellel negatiivsel foonil ei tasu unustada kõike seda, mis on Eesti majanduses hästi.