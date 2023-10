JUHTKIRI ⟩ Automaksu sasipundar

Milline selginemine ootab ees automaksu, on veel vara ennustada. Tuleb arvestada, et välja käidud tabelid ei ole lõplikud. Kuid juba praegu on näha, et rahandusministeerium on arendanud esialgsest väga lihtsast maksustamiskavast üsna keerulise mudeli. Tõenäoliselt on Eestis heal juhul kokku kümmekond inimest, kes sellest lõplikult aru saavad.