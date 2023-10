Mart Raudsaar ⟩ Iisraeli õppetunnid Eestile

Enamasti on rahvusvaheliste kriiside puhul meie vastutavad isikud pressikonverentsil öelnud, et millegi sarnase kordumise tõenäosus meie territooriumil on üliväike. Väga õige, inimesi tulebki rahustada ning mitte paanikasse ajada. Kuid igaüks, kes on vähegi tegelenud riskide haldamisega, peaks teadma, et alati tuleb valmis olla kuitahes väikese esinemistõenäosusega riski realiseerumiseks.