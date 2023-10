Eesti Ekspress kirjutas hiljuti sellest, miks Eesti mehed lapsi ei taha. Varem on arutatud, et miks naised ei taha ja kui ebameeldiv see on, kui sult küsitakse: kus lapsed on? Nüüd on teemaks see, et inimesed tahavad elada ise, aga elu edasi anda ei raatsi. Valikuvabadus paljuneda või mitte paljuneda on looduses olemas, kuid liigi jätkusuutlikkuse vajadust ei pane keegi kahtluse alla. Eluring peab käigus olema. Isa on uhke olla.